Лукашенко схвалив проєкт угоди про спрощення візового режиму з ЄС

Білорусь завершила внутрішньодержавні процедури щодо угод з Європейським союзом про спрощення візового режиму та реадмісію.

Про це заявив прессекретар МЗС Анатолій Глаз, повідомляє "Європейська правда" з посиланнням на БЕЛТА.

"Глава держави ухвалив рішення, яке сьогодні буде опубліковано, про підписання угод з Європейським союзом про спрощення видачі віз та про реадмісію. Це непросте рішення, президент Білорусі прийняв його, розуміючи високу значимість мобільності для громадян нашої країни, і тільки після ретельної оцінки всіх можливих ризиків і наслідків", - сказав він.

"Зараз ми очікуємо сигналу від наших європейських партнерів про завершення необхідних процедур з їхнього боку, після чого визначимо конкретні модальності підписання угод", - додав речник.

За його словами, ці угоди будуть укладені в пакеті і мають набрати чинності в один день. Однак перед цим документи повинні бути ратифіковані Національними зборами Білорусі та схвалені Європейським парламентом.

"Після обміну повідомленнями про виконання цих процедур угоди почнуть діяти. Угода про спрощення видачі віз передбачає на взаємній основі полегшення візових процедур для широкої категорії громадян та зниження збору", - пояснив Глаз.

Угода про спрощення візового режиму між Білоруссю і ЄС передбачає зниження вартості "шенгену" з 60 до 35 євро і ухвалення рішення про видачу візи в термін до 10 днів (в разі додаткової перевірки термін може зрости до 30 днів). Сторони планували підписати документ восени. Повідомлялося, що це може статися під час планованого візиту в Білорусь верховного представника Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні.

10 вересня міністр закордонних справ Білорусі Владімір Макей прийняв копії вірчих грамот у нового представника ЄС Дірка Шубеля.