Могеріні скасувала візит до Мінська, де мали підписати спрощення візового режиму з ЄС

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні скасувала візит в Мінськ для участі у зустрічі високого рівня в рамках "Східного партнерства".

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Могеріні скасувала поїздку до Білорусі пізніше цього тижня, "через низку змін порядку денного різних учасників та наступних контактів з білоруськими господарями". Вона мала зустрітись з Лукашенком та взяти участь у заході "Східне партнерство", - написав Джозвяк.

Mogherini has cancelled her trip to #Belarus later this week "due to a number of agenda changes of various participants, and following contacts with the Belarusian hosts". she was supposed to meet #Lukashenka & participate in an Eastern Partnership event.