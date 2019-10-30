Североатлантический совет НАТО начинает двухдневный визит в Украину

Североатлантический совет НАТО, представители всех 29 государств-членов вместе с генсеком Йенсом Столтенбергом, 30 октября начинает двухдневный визит в Украину, во время которого посетит Одессу и Киев.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Визит начнется в Одессе 30 октября, Столтенберг и послы НАТО посетят 2-ю постоянную противоминную группу НАТО - SNMCMG2, четыре корабля которой вчера зашли в одесский порт в рамках патрулирования в Черном море.

Генеральный секретарь также выступит перед курсантами Морской академии в Одессе.

31 октября в Киеве генсек НАТО будет председательствовать на заседании Комиссии Украина - НАТО с участием президента Украины Владимира Зеленского и выступит с обращением к Верховной Раде.

Североатлантический совет встретится со спикером парламента Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Кроме того, заместитель генерального секретаря Мирча Джоанэ и послы НАТО также проведут встречу со спикером и руководителями парламентских фракций.

Как известно, сначала визит Североатлантического совета в Киев был запланирован на 9-10 июля, однако его перенесли на осень.

Североатлантический совет - ключевой орган принятия политических решений в НАТО.

Напомним, во время визита в штаб-квартиру НАТО 25 октября министр обороны Андрей Загороднюк анонсировал решение Североатлантического альянса и Украины о новом формате отношений, который будет принят в ближайшее время.

Детальнее читайте в статье: "Интеграция без ПДЧ: что стоит за "перезапуском отношений" Украины с НАТО".