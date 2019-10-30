Північноатлантична рада НАТО розпочинає дводенний візит в Україну

Північноатлантична рада НАТО, представники усіх 29 держав-членів Альянсу разом із генсеком Єнсом Столтенбергом, 30 жовтня розпочинає дводенний візит в Україну, під час якого відвідає Одесу та Київ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Візит розпочнеться в Одесі 30 жовтня, Столтенберг та посли НАТО відвідають другу постійну протимінну групу НАТО "SNMCMG2", чотири кораблі якої вчора зайшли в одеський порт в рамках патрулювання в Чорному морі.

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Генеральний секретар також виступить перед курсантами Морської академії в Одесі.

31 жовтня у Києві генсек НАТО буде головувати на засіданні Комісії Україна - НАТО за участі президента України Володимира Зеленського та виступить із зверненням до Верховної Ради.

Окрім того, Північноатлантична рада зустрінеться зі спікером парламенту Дмитром Разумковим, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

Крім того, заступник генерального секретаря Мірча Джоане та посли НАТО також проведуть зустріч зі спікером та керівниками парламентських фракцій.

Як відомо, спочатку візит Північноатлантичної ради до Києва був запланований на 9-10 липня, однак його перенесли на осінь.

Північноатлантична рада - ключовий орган ухвалення політичних рішень у НАТО.

Нагадаємо, під час візиту до штаб-квартири НАТО 25 жовтня міністр оборони Андрій Загороднюк анонсував рішення Північноатлантичного альянсу та України про новий формат відносин, який буде ухвалений ближчим часом.

Серед іншого, він передбачатиме зміну систему допомоги Україні з боку Альянсу.

Детальніше читайте у статті: "Інтеграція без ПДЧ: що стоїть за "перезапуском відносин" України з НАТО".