Чотири кораблі НАТО зайшли в Одесу

В Одесу напередодні засідання Північноатлантичної ради прибули чотири кораблі НАТО.

Про це у вівторок повідомили в Міноборони України, пише "Європейська правда".

Як зазначено на сайті міністерства, до причалу Одеського морського вокзалу пришвартувалися мінні тральщики чотирьох країн альянсу: іспанський ESPS "Sella", румунський "Ros Lupu Dinescu", болгарський BGS "Shkval" та італійський ITS "Numana".

Ці кораблі несуть патрулювання в Середземному морі у складі 2-ї постійної протимінної групи НАТО "SNMCMG2". До Одеси вони прибули з дружнім візитом і перебуватимуть тут протягом тижня, підкреслили в міністерстві.

Планується, що угруповання кораблів відвідає делегація НАТО на чолі з генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом. Його візит до України розпочнеться з Одеси 30 жовтня.

Також у рамках візиту запланована зустріч керівництва Альянсу з представниками ВМС ЗС України, зокрема студентами академії.

30-31 жовтня Україну з дводенним візитом відвідає Північноатлантична рада НАТО під головуванням генсекретаря Альянсу.