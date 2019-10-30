В Молдове арестовали более $3 млн беглого олигарха Плахотнюка

Антикоррупционная прокуратура арестовала 55,4 млн молдавских леев (более 3 млн долларов), принадлежащих бывшему лидеру Демократической партии, беглому олигарху Владимиру Плахотнюку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Арест имущества производится в рамках уголовных дел по факту отмывания денег, в которых фигурирует Плахотнюк. Об этом прокуратура сообщила 30 октября.

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В частности, арестованы банковские счета Плахотнюка в Victoriabank на сумму более 15 млн леев (855 тыс. долларов).

Кроме того, прокуратура наложила арест на 278 тыс. евро, которые принадлежат одному из физических лиц и хранятся на депозите в Victoriabank.

Прокуратура также сообщает об аресте около 32 млн леев (1,8 млн долларов) уставного капитала BB-dializa и около 3 млн леев (171 тыс. долларов) уставного капитала компании Bass-Systems.

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Также арестовали почти 10 млн леев (570 тыс. долларов) компании GMG Production.

Как отмечают в прокуратуре, такая мера нужна для того, чтобы предотвратить отчуждение этого имущества.

Напомним, 29 октября Национальный центр по борьбе с коррупцией объявил Плахотнюка в международный розыск.

Прокуратура напоминает, что Плахотнюк проходит по двум уголовным делам по факту отмывания денег в особо крупных размерах.