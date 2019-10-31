Украина хочет особого формата сотрудничества в рамках Восточного партнерства – Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук надеется на углубление сотрудничества в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство".

Как сообщили "Европейской правде" в пресс-службе правительства, об этом он сказал на встрече с генеральным директором директората Еврокомиссии по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению ЕС Кристианом Даниэльсоном.

"Европейская и евроатлантическая интеграция - наш ключевой приоритет. И мы об этом не просто говорим, мы подтверждаем это своими действиями. Через пять лет мы хотим максимально приблизиться к членству в ЕС. И тут мы нуждаемся в вашей помощи", - цитирует Гончарука пресс-служба правительства.

Премьер добавил, что Украина надеется на особый формат партнерства в рамках инициативы "Восточное партнерство", а также отметил заинтересованность государства в заключении АСАА.

В свою очередь Даниэльсон подчеркнул важность для Еврокомиссии изучения этого вопроса для дальнейшего проведения переговоров и заключения АСАА. Стороны договорились обсудить позже реализацию процесса.

Кроме этого, Гончарук выразил надежду на то, что ЕС как можно быстрее сможет реализовать в Приазовье муниципальные проекты, которые оценочная миссия ЕС в начале 2019 года очертила в отчете "Поддержка ЕС региона Азовского моря: предложения по дополнительным мерам".

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Этот отчет, в частности, предусматривал проект по сбору и переработке отходов в Мариуполе и проект развития троллейбусного транспорта в Херсоне.

Также Гончарук призвал ЕС инвестировать в морские порты Мариуполя и Бердянска.

Напомним, ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба призвал ЕС принять решение об отдельном формат отношений с ассоциированными государствами в рамках Восточного партнерства.