Україна хоче особливого формату співпраці в рамках Східного партнерства - Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук сподівається на поглиблення співпраці в рамках ініціативи ЄС "Східне партнерство".

Як повідомили "Європейській правді" у пресслужбі уряду, про це він сказав на зустрічі з генеральним директором директорату Єврокомісії з питань європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення ЄС Крістіаном Даніельсоном.

"Європейська та євроатлантична інтеграція - наш ключовий пріоритет. І ми про це не просто говоримо, ми доводимо це своїми діями. Через 5 років ми хочемо максимально наблизитися до членства в ЄС. І в цьому ми потребуємо вашої допомоги", - цитує Гончарука пресслужба уряду.

Прем'єр додав, що Україна сподівається на особливий формат партнерства в рамках ініціативи "Східне партнерство", а також наголосив на зацікавленості держави в укладенні АСАА.

Своєю чергою Даніельсон наголосив на важливості для Єврокомісії вивчення цього питання для подальшого проведення переговорів і укладення АСАА. Сторони домовилися обговорити пізніше реалізацію процесу.

Крім цього, Гончарук висловив сподівання на те, що ЄС якнайшвидше зможе реалізувати у Приазов’ї муніципальні проекти, які оціночна місія ЄС на початку 2019 року окреслила у звіті "Підтримка ЄС регіону Азовського моря: пропозиції щодо додаткових заходів".

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Цей звіт, зокрема, передбачав проект зі збору та переробки відходів у Маріуполі та проект розвитку тролейбусного транспорту в Херсоні.

Також Гончарук закликав ЄС інвестувати в морські порти Маріуполя та Бердянська.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба закликав ЄС ухвалити рішення про окремий формат відносин з асоційованими державами у рамках Східного партнерства.