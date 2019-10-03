Трамп подтвердил, что хотел бы расследования Украиной действий Байдена

Президент США Дональд Трамп публично призвал Китай и Украину провести расследование деятельности Джо и Хантера Байденов.

Об этом он заявил на специальной пресс-конференции на дворе Белого дома в четверг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

"Китай должен начать расследование в отношении Байденов" - заявил Трамп.

"То, что произошло в Китае, почти так же плохо, как и то, что произошло с Украиной", - добавил он.

Когда его спросили, просил ли он Китай рассмотреть дело Байдена, Трамп ответил: "Я этого не делал".

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До четверга Трамп не призывал к расследованию этого вопроса.

Несмотря на обвинения Трампа, не обнаружено никаких доказательств коррупции со стороны бывшего вице-президента или его сына.

Трамп заявил в четверг, что он по-прежнему хочет, чтобы Украина провела "серьезное расследование" по Джо и Хантеру Байденам.

"Я думаю, что если бы они были честны в этом, они начали бы серьезное расследование в отношении Байденов", - сказал он, добавив: "они должны расследовать действия Байденов".

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет проводить никаких расследований по приказу других стран.

Напомним, Белый дом опубликовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.

Из текста разговора следует, что Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вицепрезидента Джо Байдена и его сына.