Посол Украины ответил Нидерландам по MH17: нам нечего скрывать

Призыв расследовать "роль Украины" в катастрофе MH17, который сделала Палата представителей парламента Нидерландов, отвлекает от текущего следствия в отношении виновников трагедии.

Об этом заявил посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Украина сотрудничает со следствием. "Нам нечего скрывать", - сказал посол. "Мое правительство всегда готово предоставить информацию". Ченцов предупреждает, что это отвлекает от поиска виновных. "Настоящий вопрос: кто это делал и почему?"

В 2015 году Нидерландский совет безопасности заявил, что Украина должна была закрыть свое воздушное пространство, аргументируя это тем, что тогда рейс MH17 выбрал бы другой маршрут в Куала-Лумпур, и самолет не был бы сбит с неба.

В начале этой недели большинство Палаты поддержало предложение христианских демократов (CDA) и социалистов (SP) о расследовании причин незакрытия авиапространства.

Министр иностранных дел Нидерландов Стефан Блок считает важным, что Украина открыта для такого расследования. "Я доволен этим обязательством Украины", - сказал он. Ранее Блок неохотно относился к расследованию, но когда оказалось, что большинство Палаты к этому стремится, он согласился.

По словам Блока, такое расследование - непростая задача, потому что также необходимо сотрудничество России. "Речь идет также об их воздушном пространстве", - сказал он.

Отметим, что призывы о расследовании роли Украины уже звучали в парламенте Нидерландов в 2018 году. Тогда партии CDA и SP, находившиеся в оппозиции, выступили за то, чтобы ответственность за катастрофу возложили частично и на Украину. Сейчас CDA входит в правящую коалицию з партией премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

Напомним, Объединенная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к уничтожению самолета. Это - Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").

Также подозреваемым признали бывшего боевика "ДНР" Владимира Цемаха.

Суд над подозреваемыми начнется в марте 2020 года.

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