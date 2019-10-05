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Во Франции требуют отставки главы МВД после убийства 4 полицейских

Суббота, 5 октября 2019, 14:22

Глава фракции "Республиканцев" в парламенте Франции Кристиан Якоб предложил создать парламентскую комиссии по расследованию нападения на штаб-квартиру парижской полиции и потребовал отставки главы МВД Кристофа Кастанье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

"Во вторник на конференции президентов я попрошу о создании комиссии по расследованию дела о нападении на префектуру полиции", - заявил Якоб.

"Дело очень серьезное. Мы должны относиться к этому очень серьезно, потому что это затрагивает безопасность, эффективность наших разведывательных служб", - , добавил он.

Депутат-республиканец Эрик Чиотти заявил, что с согласия Якоба он внес постановление "о создании парламентской комиссии по расследованию, чтобы пролить свет на ошибки, которые привели к нападению".

"Министр внутренних дел в первые минуты сказал нам: "Там нечего рассматривать!" Кастанье хотел скрыть правду или он просто некомпетентен? Он дискредитирован, чтобы продолжить свою миссию", - написал депутат в Twitter.

Позже несколько депутатов от оппозиционных партий также заявили о необходимости отставки министра внутренних дел.

Ранее сообщалось, что расследование убийства четырех сотрудников полиции их коллегой в Париже передали в антитеррористическое подразделение.

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