Нападение в управлении полиции Парижа: погибли 5 человек, включая нападавшего

Вооруженный ножом мужчина убил четырех офицеров возле центрального офиса полиции в Париже, еще один правоохранитель ранен.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на французские СМИ.

Как стало известно, нападение совершил один из агентов префектуры, пишет Le Figaro.

Злоумышленника застрелил из автомата другой агент префектуры. Он находится в шоковом состоянии.

По предварительной версии, причиной нападения мог быть внутренний конфликт.

Премьер-министр Эдуар Филипп в сопровождении министра внутренних дел Кристофа Кастанера и государственного секретаря Лорана Нуньес находятся на месте происшествия, как и прокурор Парижа.

Район оцеплен правоохранителями и полицейскими фургонами. Сотрудников префектуры полиции эвакуируют. Из соображений безопасности была также закрыта станция Cité на линии 4 метро Парижа.

Напомним, накануне полицейские провели в Париже крупнейшую за последние 20 лет протестную акцию – Марш гнева. Основной причиной недовольства полицейских есть тяжелые условия труда, пенсионная реформа и увеличение количества самоубийств среди полицейских.