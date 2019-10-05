У Франції вимагають відставки глави МВС після вбивства 4 поліцейських

Глава фракція "Республіканці" в парламенті Франції Крістіан Якоб запропонував створити парламентську комісію з розслідування нападу на штаб-квартиру поліції і зажадав відставки глави МВС Крістоф Кастаньє.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"У вівторок на конференції президентів я попрошу про створення комісії з розслідування справи про напад на префектуру поліції" - заявив Якоб.

"Справа дуже серйозна. Ми повинні ставитися до цього дуже серйозно, тому що це зачіпає безпеку, ефективність наших розвідувальних служб", - додав він.

Депутат-республіканець Ерік Чіотті заявив, що за згодою Якоба він вніс постанову "про створення парламентської комісії з розслідування, щоб пролити світло на помилки, які призвели до нападу".

"Міністр внутрішніх справ в перші хвилини сказав нам:"Там нічого розглядати". Кастаньє хотів приховати правду або він просто некомпетентний? Він дискредитований, щоб продовжити свою місію", - написав депутат у Twitter.

Пізніше кілька депутатів від опозиційних партій також заявили про необхідність відставки міністра внутрішніх справ.

Раніше стало відомо, що розслідування вбивства чотирьох співробітників поліції їхнім колегою в Парижі передали в антитерористичний підрозділ.

Також повідомлялося, що 18 місяців тому нападник прийняв іслам і недавно перестав спілкуватися з колегами-жінками в офісі.