Еще одна восточноевропейская звезда ТВ поборется за власть

Станислав Трифонов (Слави Трифонов), чьи сатирические телепередачи являются самыми популярными в Болгарии, 5 октября провел учредительный съезд своей политической партии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Трифонов обещает бороться против "толстой линии, которая разделяет партийную аристократию и болгарский народ". Болгарию считают самым бедным членом ЕС.

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Движение под названием "Нет такого государства" имеет достаточную поддержку, чтобы войти в парламент как четвертая по величине партия, согласно опросам, проведенным в прошлом месяце.

Но следующие выборы запланированы на начало 2021 года.

"Люди, которые управляют и которых избирает значительная часть болгарских избирателей, хватаются за власть", - сказал Трифонов. "Я не жадный до власти, я жадный до справедливости".

В партию вступят пятеро сценаристов шоу Трифонова.

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