Еще одна восточноевропейская звезда ТВ поборется за власть
Станислав Трифонов (Слави Трифонов), чьи сатирические телепередачи являются самыми популярными в Болгарии, 5 октября провел учредительный съезд своей политической партии.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.
Трифонов обещает бороться против "толстой линии, которая разделяет партийную аристократию и болгарский народ". Болгарию считают самым бедным членом ЕС.
Движение под названием "Нет такого государства" имеет достаточную поддержку, чтобы войти в парламент как четвертая по величине партия, согласно опросам, проведенным в прошлом месяце.
Но следующие выборы запланированы на начало 2021 года.
"Люди, которые управляют и которых избирает значительная часть болгарских избирателей, хватаются за власть", - сказал Трифонов. "Я не жадный до власти, я жадный до справедливости".
В партию вступят пятеро сценаристов шоу Трифонова.
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