Ще одна східноєвропейська зірка ТБ побореться за владу

Станіслав Трифонов (Славі Трифонов), чиї сатиричні телепередачі є найпопулярнішими у Болгарії, 5 жовтня провів установчий з'їзд своєї політичної партії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Трифонов обіцяє боротися проти "товстої лінії, яка розділяє партійну аристократію та болгарський народ". Болгарію вважають найбіднішим членом ЄС.

Рух під назвою "Немає такої держави" має достатню підтримку, щоб увійти до парламенту як четверта за величиною партія, згідно з опитуваннями, проведеними минулого місяця.

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Але наступні вибори заплановані аж на початок 2021 року.

"Люди, які керують і яких обирає значна частина болгарських виборців, хапаються за владу", - сказав Трифонов. "Я не жадібний до влади, я жадібний до справедливості".

До партії приєднаються п’ятеро сценаристів шоу Трифонова.

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