Болгария ограничит схему продажи гражданства за инвестиции

Болгария продолжит продавать свое гражданство в обмен на инвестиции, несмотря на критику Европейской комиссии. В то же время София планирует установить некоторые ограничения на так называемую схему "золотых паспортов".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Балканская страна хочет запретить продажу гражданства за краткосрочные инвестиции, например, в государственные облигации. Цель - ограничить возможность мошенничества. Законопроект одобрил Совет министров в среду, 2 октября, и теперь его должны внести в парламент.

В начале этого года Еврокомиссия в отчете объявила, что Мальта, Кипр и Болгария являются единственными странами ЕС, которые продают гражданство. Еще 20 стран, включая эти три, предоставляют право постоянного проживания за инвестиции, так называемые "золотые визы".

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Испания, Кипр, Великобритания и Португалия собрали самую крупные суммы денег по этой схеме. По данным комиссии, большинство европейских стран не проводит достаточных проверок происхождения богатства людей, которые покупают гражданство.

Согласно результатам проведенной проверки, с 2013 по 2018 годы болгарское гражданство в общем получили около 40 000 иностранцев. Среди них есть и такие, которым было предоставлено гражданство в обмен на финансовые инвестиции, однако за все эти пять лет многие из них ничего не инвестировали в экономику Болгарии.

По данным Фонда борьбы с коррупцией, Болгария предоставила иностранцам 225 паспортов за специальные взносы в течение последних 10 лет, из них 125 - россиянам.

В Болгарии иностранцы могут получить паспорт, который открывает двери в большинство стран ЕС, за инвестиции от 1 млн левов ($ 580 922) до 2 млн левов.