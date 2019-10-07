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Джонсон требует возвращения в Британию жены дипломата США, сбежавшей после аварии

Понедельник, 7 октября 2019, 15:20

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что будет говорить с американским послом в Великобритании по делу, связанным с женой американского дипломата, которая уехала из страны, после того как, по сообщениям, стала подозреваемой в смертельной аварии.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Джонсон заявил, что он не считает правильным "использовать процесс дипломатической неприкосновенности для подобных целей". Премьер-министр говорит, что при необходимости обсудит этот вопрос с Белым домом.

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Джонсон призвал женщину вернуться в Соединенное Королевство для проведения расследования.

В катастрофе 27 августа погиб 19-летний Гарри Данн после того, как его мотоцикл столкнулся с автомобилем у RAF Croughton, британской военной базы вблизи Оксфорда. На базе расположена сигнальная разведывательная станция, управляемая ВВС США.

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