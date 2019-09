На премьера Британии в больнице набросился разъяренный отец больного ребенка

Премьера Британии Бориса Джонсона в среду во время визита в больницу отругал разъяренный отец больного ребенка, который сказал ему, что Государственная служба здравоохранения (NHS) уничтожена, "а теперь вы приезжаете сюда ради возможности предстать перед прессой".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Politico.

Очевидно растерянный британский премьер-министр тогда, как ни странно, учитывая, что событие освещали большинство британских СМИ, сказал: "Ну, на самом деле прессы здесь нет". Затем отец указал на журналистов и камеры, сказав: "Что вы имеете в виду, что здесь нет прессы, кто эти люди?"

Разъяренным мужчиной был Омар Салем, лейбористское активист, проводивший кампанию против Brexit. Он сказал, что объяснил Джонсону "часть моей мысли о том, как он управляет NHS, на основе опыта моей 7-дневной дочери, которой часами пренебрегали прошлой ночью".

По его словам, команда в отделении неотложной помощи в университетской больнице Whipps Cross в Лондоне "была замечательной", но врача семья не могла дождаться часами.

