Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Кандидат на главу європейської дипломатії вважає Росію загрозою Європи

Боррель виступив за продовження санкцій проти РФ до "тектонічної зміни"

У ПАРЄ попросили Венеціанську комісію оцінити проєкт судової реформи Зеленського

Нідерланди проти початку переговорів про вступ Албанії в ЄС






Джонсон вимагає повернення до Британії дружини дипломата США, яка втекла після аварії

Понеділок, 7 жовтня 2019, 15:20

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що говоритиме з американським послом у Сполученому Королівстві щодо справи, пов’язаної з дружиною американського дипломата, яка виїхала з країни, після того як, за повідомленнями, стала підозрюваною у смертельній аварії.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на АР.

Джонсон заявив, що він не вважає правильним "використовувати процес дипломатичної недоторканності для подібних цілей". Прем'єр-міністр каже, що за потреби обговорить це питання з Білим домом.

Читайте також
На прем'єра Британії в лікарні накинувся розлючений батько хворої дитини

Джонсон закликав жінку повернутися до Сполученого Королівства для проведення розслідування.

У катастрофі 27 серпня загинув 19-річний Гаррі Данн після того, як його мотоцикл зіткнувся з автомобілем біля RAF Croughton, британської військової бази поблизу Оксфорда. На базі розташована сигнальна розвідувальна станція, що управляється ВПС США.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія
powered by lun.ua