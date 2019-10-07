Джонсон вимагає повернення до Британії дружини дипломата США, яка втекла після аварії

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що говоритиме з американським послом у Сполученому Королівстві щодо справи, пов’язаної з дружиною американського дипломата, яка виїхала з країни, після того як, за повідомленнями, стала підозрюваною у смертельній аварії.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на АР.

Джонсон заявив, що він не вважає правильним "використовувати процес дипломатичної недоторканності для подібних цілей". Прем'єр-міністр каже, що за потреби обговорить це питання з Білим домом.

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Джонсон закликав жінку повернутися до Сполученого Королівства для проведення розслідування.

У катастрофі 27 серпня загинув 19-річний Гаррі Данн після того, як його мотоцикл зіткнувся з автомобілем біля RAF Croughton, британської військової бази поблизу Оксфорда. На базі розташована сигнальна розвідувальна станція, що управляється ВПС США.