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Боррель: лучший ответ на российскую угрозу - усиливать Украину

Понедельник, 7 октября 2019, 17:50

Лучший ответ на российскую угрозу для Европы - это помогать Украине.

Об этом заявил кандидат на должность Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, бывший глава МИД Испании Жозеп Боррель, на слушаниях в комитете по вопросам внешней политики Европарламента.

"Лучший ответ на российский экспансионизм, если это можно так назвать, или российскую угрозу, если хотите, это помогать Украине, усилить Украину. Усилить их устойчивость и способность осуществлять реформы, чтобы стать полноценно демократической и процветающей страной", - сказал он.

"Санкции против России этому помогут", - отметил дипломат.

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Кандидат на главу европейской дипломатии считает Россию угрозой для Европы

По его словам, программу ЕС "Восточное партнерство" не следует воспринимать как сотрудничество "против кого-то".

"Восточное партнерство", говорит Боррель, - это "способ построить кольцо демократических стран между Россией и нами".

Украинский вопрос остается центральным в стратегическом вызове, созданном Россией, добавил Боррель.

ЕС должен быть жестким в отношении России, но "мы также должны с ними работать" в определенных сферах, сказал он, не уточнив в каких именно.

Ранее на этих слушаниях Боррель выступил за продолжение санкций против РФ до "тектонических изменений".

Также  кандидат на пост главного дипломата ЕС обещал поддерживать Украину.

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