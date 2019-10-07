Кандидат на головного дипломата ЄС пообіцяв підтримувати Україну

Жозеп Боррель, колишній міністр закордонних справ Іспанії, кандидат на посаду високого представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики заявив про намір підтримувати демократію та територіальну цілісність України.

Про це Боррель сказав під час своїх слухань в Європарламенті, повідомляє "Європейська правда".

У вступному слові Боррель наголосив на ролі Європарламенту у дипломатії, як у випадку України.

"Я маю намір працювати з процесами реформ та інтеграції Західних Балкан, підтримувати демократію та територіальну цілісність України", - зазначив він.

Боррель підкреслив, що нова Єврокомісія, як сказала майбутній президент Урсула фон дер Ляєн, буде більше "геополітичною".

"Заснований на правилах міжнародний порядок ставиться під сумнів логікою політики сили. Існує надто мало угод, і забагато вето. І територіальна цілісність незалежних країн порушуються, як показує війна в Україні", - сказав дипломат.

Як очікується, Боррель з 1 листопада замінить на посаді італійку Федеріку Могеріні, яка керувала дипломатією ЄС останні п'ять років.

У травні 2019 року в одному з інтерв’ю іспанській пресі Боррель назвав Росію "старим ворогом Іспанії, який знову заявляє про себе", чим викликав обурення Путіна, якому довелося відповідати на недружню заяву іспанського міністра.

Враховуючи погляди Борреля, можна висловити стриманий оптимізм, що він проводитиме більш прихильну відносно України політику, порівняно з Могеріні.

Але варто пам’ятати, що у визначенні спільної зовнішньої політики ЄС основне слово все одно залишається за державами-членами.

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