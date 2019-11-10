В Польше задержания Мазура назвали техническим, пообещали гарантировать защиту

Вице-спикер польского Сейма Малгожата Госевска назвала задержание одного из лидеров "УНА-УНСО", ветерана АТО Игоря Мазура на запрос России исключительно техническим исполнением Польшей международных обязательств.

В своем Facebook Госевска отметила, что со своей стороны ,будет гарантировать невиновность Мазура в отношении российских обвинений, пишет "Европейская правда".

Госевска объяснила, что задержание на польской границе Игоря Мазура является исключительно техническим исполнением Польшей международных соглашений и обязательств.

"Отважный гражданский активист и ветеран войны на Донбассе, в Грузии и в Чечни стал жертвой действий восточных соседей. Он был внесен российскими службами в реестр задержаний Интерпола. Это - наглядный пример использования Кремлем институтов международного права для политической мести", - заявила она.

Госевска заверила, что лично будет гарантировать невиновность Мазура во время судебного разбирательства.

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"Мы уже многое знаем. И я уверяю вас, что дорога в Россию не является открытой. Польские власти и суды будут тщательно расследовать это дело, а я, со своей стороны, помогаю и гарантирую невиновность Игоря Мазура в отношении российских обвинений", - отметила она .

Игоря Мазура задержали накануне в Польше на КПП "Ягодин-Дорогуск" на запрос России через каналы Интерпола. На сайте "УНА-УНСО" утверждают, что Мазура задержали в ответ на запрос Следственного комитета РФ в Интерпол о международном розыске по обвинению в участии в боях на площади "Минутка" в Чечне.

Также в организации сообщили, что Мазур ехал в Польшу по приглашению вице-спикера польского Сейма Беаты Мазурек.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица сообщил, что это уже не первый случай, когда РФ использует международные правоохранительные органы для политических преследований. По его информации, в Польше в течение последних двух лет зафиксировано до десяти таких случаев. Однако все дела только в стадии изучения и рассмотрения и польская сторона ни одного украинского бойца России не передала.

В воскресенье польский суд будет выбирать Игорю Мазуру меру пресечения¸ сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Игорь Мазур - заместитель председателя "УНА-УНСО", возглавлял ячейку "Правого сектора" Киевщины, принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе, является одним из основателей "Движения сопротивления капитуляции".