У Польщі затримання Мазура назвали технічним, пообіцяли гарантувати захист

Віцеспікер польського Сейму Малгожата Госевська назвала затримання одного з лідерів "УНА-УНСО", ветерана АТО Ігоря Мазура на запит Росії виключно технічним виконанням Польщею міжнародних зобов'язань.

У своєму Facebook Госевська зазначила, що зі свого боку гарантуватиме невинність Мазура щодо російських звинувачень, пише "Європейська правда".

Госевська пояснила, що затримання на польському кордоні Ігоря Мазура є виключно технічним виконанням Польщею міжнародних угод та зобов'язань.

"Відважний громадянський активіст і ветеран війни на Донбасі, Грузії та Чечні став жертвою дій східних сусідів. Він був внесений російськими службами до реєстру затримань Інтерполу. Це – наочний приклад використання Кремлем інститутів міжнародного права для політичної помсти", - заявила вона.

Госевська запевнила, що особисто гарантуватиме невинність Мазура під час судового розгляду.

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"Ми вже багато чого знаємо. І я запевняю вас, що дорога до Росії не є відкритою. Польська влада та суди ретельно розслідуватимуть цю справу, а я, зі свого боку, допомагаю і гарантую невинність Ігоря Мазура щодо російських звинувачень", - зазначила вона.

Ігоря Мазура затримали напередодні в Польщі на КПП "Ягодин-Дорогуськ" на запит Росії через канали Інтерполу. На сайті "УНА-УНСО" стверджують, Мазура затримано у відповідь на запит Слідчого комітету РФ в Інтерпол про міжнародний розшук за звинувачення в участі в боях на площі "Мінутка" в Чечні.

Також в організації повідомили, що Мазур їхав у Польщу на запрошення віцеспікера польського Сейму Беати Мазурек.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця повідомив, що це вже не перший випадок, коли РФ використовує міжнародні правоохоронні органи для політичних переслідувань. За його інформацією, в Польщі впродовж останніх двох років зафіксовано до десяти таких випадків. Проте всі справи лише в стадії вивчення та розгляду і польська сторона жодного українського бійця Росії не передала.

У неділю польський суд обиратиме Ігорю Мазуру запобіжний захід¸ повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Ігор Мазур – заступник голови "УНА-УНСО", очолював осередок "Правого сектора" Київщини, брав участь в антитерористичній операції на Донбасі, є одним із засновників "Руху опору капітуляції".