В Польше задержали одного из лидеров "УНА-УНСО" Игоря Мазура (позывной "Тополя").

Об этом заявил представитель офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Андрей Мамалыга, сообщает "Европейская правда".

"Два часа назад польские пограничники на польском пограничном пункте "Дорогуск" задержали моего коллегу, политзаключенного, участника войны на востоке Украины Игоря Мазура. К нему не допускают украинского консула и не дают адвоката. В понедельник предварительно в городе Холм будет решаться вопрос о взятии Игоря под стражу с целью экстрадиции в Россию", - написал Мамалыга в своем Facebook.

Представители "Движения сопротивления капитуляции", одним из учредителей которого является Мазур, заявили, что обратились в Министерство иностранных дел Украины с требованием вмешаться в ситуацию и посодействовать его немедленному освобождению.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что Мазура, который также является сотрудником Секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека, задержали на пограничном пункте Дорогуск по запросу РФ.