Посол Польши о киевском костеле: Министерство культуры Украины уважает кражу большевиков

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий, комментируя состояние костела святого Николая в Киеве, заявил, что "Министерство культуры уважает кражу большевиков".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Комментируя пост в Twitter о красочном освещение собора в ночное время, дипломат написал: "Что же, дневной свет демонстрирует совсем другой вид с крестами, срезанными с башен, и фасадом, покрытым трещинами. Через 28 лет после распада Советского Союза храм до сих пор служит концертным залом органной музыки, а Министерство культуры уважает кражу большевиков".

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Бартош Цихоцкий – историк по образованию. Он работал как аналитик в Центре восточных исследований, Польском институте международных отношений, Бюро нацбезопасности. В 2015-2016 годах был сотрудником посольства Польши в Москве, после чего вернулся в Варшаву на должность советника председателя Службы разведки. С 2017 года - снова работает в МИД, где отвечает за восточную политику.

Будучи последовательным критиком агрессивной политики России и адвокатом территориальной целостности Украины, Цихоцкий одновременно является противником уступок Киеву в историческом споре.

Подробнее читайте в статье "Новое лицо Варшавы: польское посольство возглавит сторонник жесткого диалога с Украиной".