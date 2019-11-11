Посол Польщі про київський костел: Міністерство культури України поважає крадіжку більшовиків

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький, коментуючи стан костела святого Миколая у Києві, заявив, що "Міністерство культури поважає крадіжку більшовиків".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи пост у Twitter про барвисте освітлення собору у нічний час, дипломат написав: "Що ж, денне світло демонструє зовсім інший вигляд із хрестами, зрізаними з веж, та фасадом, покритим тріщинами. Через 28 років після розпаду Радянського Союзу храм і досі слугує концертним залом органної музики, а Міністерство культури поважає крадіжку більшовиків".

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Ціхоцький є істориком за освітою. Він працював як аналітик у Центрі східних студій, Польському інституті міжнародних відносин, Бюро нацбезпеки. У 2015-2016 роках був співробітником Посольства Польщі у Москві, після чого повернувся до Варшави на посаду радника голови Служби розвідки. З 2017 року – знову працює в МЗС, де відповідає за східну політику.

Будучи послідовним критиком агресивної політики Росії та адвокатом територіальної цілісності України, Ціхоцький одночасно є противником поступок Києву у історичній суперечці.

Детальніше читайте у статті "Нове обличчя Варшави: польське посольство очолить прихильник жорсткого діалогу з Україною".