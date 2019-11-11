ЕС назвал неприемлемой эскалацию на линии оккупации в Грузии

В связи с ростом напряженности в оккупированном Цхинвальском регионе Грузии и несоответствующими действительности заявлениями оккупационного режима, Служба внешних связей ЕС призвала все стороны к сдержанности от любых действий и заявлений, которые могли бы обострить ситуацию.

Соответствующее заявление есть в распоряжении "Европейской правды".

"Рост напряженности вдоль административной границы в оккупированном регионе Грузии, Южной Осетии, абсолютно неприемлем. Также неприемлемы фактажно неточные заявления со стороны Южной Осетии, касающиеся безопасности и текущей ситуации на месте, что только обостряет напряженность", - заявили в Брюсселе.

Евросоюз призывает все стороны проявить максимальную сдержанность и воздерживаться от любых возможных шагов и заявлений, которые могли бы обострить ситуацию.

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Вместо этого, говорят в ЕС, должны использоваться механизмы предотвращения инцидентов и пути решения - такие, как горячая линия, Механизм предотвращения инцидентов и реагирования на них (в Эргнети), а также постоянно следует использовать Женевские дискуссии.

"Кроме того, пункты пропуска, закрытые с начала сентября, должны быть открыты незамедлительно. Все это является наилучшим способом поиска путей решения текущих проблем в сфере безопасности, гуманитарных и иных проблем, вызванных ситуацией вдоль административной границы", - добавили в ЕС.

Министерство иностранных дел Грузии ранее заявило о провокации в связи с возобновлением незаконной "бордеризации" на линии оккупации.