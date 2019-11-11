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Во Франции зафиксировали сильное землетрясение, есть раненые

Понедельник, 11 ноября 2019, 14:46

На юго-востоке Франции близ города Монтелимар в регионе Рона-Альпы произошло землетрясение магнитудой 5,4.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

По данным Национальной сети мониторинга сейсмической активности, землетрясение произошло в 11.53 по местному времени. Толчки ощущались даже вблизи Лиона.

Как сообщили в префектуре Ардеш, в результате землетрясения три человека получили незначительные ранения. Местным жителям временно не рекомендуют заходить в дома.

Спасатели департамента Дром сообщили о десятках вызовов от напуганных граждан в связи с землетрясением.

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Сейсмологический офис в Страсбурге охарактеризовал землетрясение как сильное. Сейсмологи утверждают, что он наверняка будет сопровождаться афтершоками в ближайшие часы и дни.

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