Во Франции зафиксировали сильное землетрясение, есть раненые
На юго-востоке Франции близ города Монтелимар в регионе Рона-Альпы произошло землетрясение магнитудой 5,4.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.
По данным Национальной сети мониторинга сейсмической активности, землетрясение произошло в 11.53 по местному времени. Толчки ощущались даже вблизи Лиона.
Как сообщили в префектуре Ардеш, в результате землетрясения три человека получили незначительные ранения. Местным жителям временно не рекомендуют заходить в дома.
Спасатели департамента Дром сообщили о десятках вызовов от напуганных граждан в связи с землетрясением.
Сейсмологический офис в Страсбурге охарактеризовал землетрясение как сильное. Сейсмологи утверждают, что он наверняка будет сопровождаться афтершоками в ближайшие часы и дни.