У Франції зафіксували сильний землетрус, є поранені

На південному сході Франції поблизу міста Монтелімар у регіоні Рона-Альпи стався землетрус магнітудою 5,4.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

За даними Національної мережі моніторингу сейсмічної активності, землетрус стався об 11.53 за місцевим часом. Поштовхи відчувалися навіть поблизу Ліона.

Як повідомили у префектурі Ардеш, в результаті землетрусу троє людей отримали незначні поранення. Місцевих жителів застерігають тимчасово не заходити в будинки.

Рятувальники департаменту Дром повідомили про десятки викликів від наляканих громадян у зв’язку з землетрусом.

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Сейсмологічний офіс у Страсбурзі охарактеризував землетрус як сильний. Сейсмологи стверджують, що він напевно супроводжуватиметься афтершоками у найближчі години і дні.