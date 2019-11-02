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В Боснии произошло землетрясение магнитудой 5,1

Суббота, 2 ноября 2019, 17:26

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в центральной части Боснии и Герцеговины и также ощущался вблизи Сараево.

Как сообщает "Европейская правда", толчки зафиксировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зарегистрировано в 15.13 по местному времени, а эпицентр находился в 85 километрах северо-западнее Сараево, а точнее в 14 километрах от Турбета, в центральной Боснии и Герцеговине.

Землетрясение произошло на глубине пяти километров. Толчки чувствовались и в Бане-Луке. Пока нет информации о разрушениях или пострадавших.

Местные СМИ отмечают, что это самое сильное землетрясение в Боснии и Герцеговине за последние годы.

Напомним, землетрясение магнитудой 5,6 и немного менее сильный подземный толчок после него всколыхнули албанский портовый город Дуррес. Это было самое сильное землетрясение в стране за последние 30 лет.

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Босния и Герцеговина стихийные бедствия
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