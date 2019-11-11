Оператор "Северного потока-2" подал в суд на ЕС

Оператор проекта "Северный поток-2", компания Nord Stream 2 AG, инициировал арбитражное разбирательство против ЕС из-за поправок к Газовой директиве, обвиняя блок в нарушении Энергетической хартии.

Как пишет "Европейская правда", об этом российскому государственному агентству ТАСС сообщил официальный представитель компании Йенс Мюллер.

Nord Stream 2 AG заявляет, что Евросоюз нарушил обязательства, изложенные в статьях 10 и 13 Договора к Энергетической хартии.

"В частности, директива о внесении изменений дискриминирует инвестиции Nord Stream 2 AG, является нарушением обязательства ЕС по статье 10 (1), которая обязывает не делать таких дискриминационных действий, а также является нарушением обязательства ЕС по созданию справедливых и равных условий ", - заявил Мюллер.

Мюллер сообщил, что сообщение об арбитраже было вручено Еврокомиссии 26 сентября.

В апреле ЕС одобрил поправки к Газовой директивы, по которым на новые и действующие морские газопроводы из третьих стран в ЕС распространятся правила, которые уже действуют на наземные трубы. Речь идет о том, что добывающая компания не должна обладать трубопроводом, по которому доставляется ее газ. Эта норма бьет по "Газпрому" и его "Северному потоку-2".

Правила ЕС предусматривают доступ третьих сторон к газопроводу, недискриминационное тарифообразование и прозрачность.

Напомним, в ночь на пятницу немецкий Бундестаг должен рассмотреть внесенный правительством законопроект, призванный создать условия для вывода газопровода "Северный поток-2" из-под действия новой редакции Третьего энергопакета ЕС. Таким образом это позволило бы убрать последние препятствия для завершения строительства газопровода и его запуска в эксплуатацию.