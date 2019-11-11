Премьер Польши о "Северном потоке-2": это покупка российского оружия за европейские деньги

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что проект "Северный поток-2" подрывает энергетическую безопасность Европы.

Об этом он сказал в интервью Financial Times, сообщает "Европейская правда".

По его мнению, газопровод подорвет европейскую энергетическую безопасность, увеличив зависимость континента от России.

"Как прямо говорят некоторые," Северный поток-2 "- это плата нашими европейскими деньгами за российское оружие и российскую броню", - сказал он.

"Поэтому я думаю, что это действительно разочаровывает, когда мы видим, что такой проект получает такую ​​поддержку со стороны ключевых государств-членов ЕС", - отметил Моравецкий.

В последние месяцы, отмечает издание, президент Франции Эммануэль Макрон сделал дипломатический толчок к восстановлению отношений с Россией. Он утверждает, что Европа должна ответить на проблемы НАТО, став "автономной с точки зрения военной стратегии и потенциала" и восстановив "стратегический диалог" с Москвой.

Однако Матеуш Моравецкий заявил, что НАТО является "главным источником безопасности" для Польши, и осудил идею сближения с Россией, утверждая, что Европа не может "делать вид, что ничего не произошло в Украине, Беларуси или Грузии", странах, где Москва вмешивалась с разной степенью самоуверенности.

Как сообщалось, Матеуш Моравецкий считает опасными заявления президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО.