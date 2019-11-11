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Оператор "Північного потоку-2" подав до суду на ЄС

Понеділок, 11 листопада 2019, 18:21

Оператор проєкту "Північний потік-2", компанія Nord Stream 2 AG, ініціював арбітражний розгляд проти ЄС через поправки до Газової директиви, звинувачуючи блок у порушенні Енергетичної хартії.

Як пише "Європейська правда", про це російському державному агентству ТАСС повідомив офіційний представник компанії Єнс Мюллер.

Nord Stream 2 AG заявляє, що Євросоюз порушив зобов'язання, викладені в статтях 10 і 13 Договору до Енергетичної хартії.

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"Зокрема, директива про внесення змін дискримінує інвестиції Nord Stream 2 AG, що є порушенням зобов'язання ЄС за статтею 10 (1), яка зобов'язує не робити таких дискримінаційних дій, а також є порушенням зобов'язання ЄС щодо створення справедливих і рівних умов", - заявив Мюллер.

Мюллер повідомив, що повідомлення про арбітраж було вручено Єврокомісії 26 вересня.

У квітні ЄС схвалив поправки до Газової директиви, за якими на нові і діючі морські газопроводи з третіх країн в ЄС поширяться правила, які вже діють на наземні труби. Мова йде про те, що видобувна компанія не повинна володіти трубопроводом, по якому доставляється її газ. Ця норма б’є по "Газпрому" і його "Північному потоку-2".

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Правила ЄС передбачають доступ третіх сторін до газопроводу, недискримінаційні тарифоутворення і прозорість.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю німецький Бундестаг мав розглянути внесений урядом законопроєкт, покликаний створити умови для виведення газогону "Північний потік-2" з-під дії нової редакції Третього енергопакету ЄС. Таким чином це дозволило б прибрати останні перепони для завершення будівництва газопроводу і його запуску в експлуатацію.

Про події довкола "Північного потоку-2" в німецькому парламенті читайте у статті: "Газова ніч у Бундестазі: чи вдасться Німеччині врятувати Nord Stream-2".

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