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В ЕС сказали, в каких сферах хотят углубить сотрудничество с Украиной

Среда, 13 ноября 2019, 10:40

В Евросоюзе заинтересованы углубить сотрудничество с Украиной в ряде сфер, в частности в цифровой и "зеленой", заявил глава генерального директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС Кристиан Даниельсон.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Я могу очень хорошо видеть, что есть определенные секторы, в которых мы углубим наше сотрудничество. Это цифровая сфера, это вся "зеленая сфера", то есть защита окружающей среды, борьба с изменением климата, экономика замкнутого цикла. А также другие сферы, где мы заинтересованы углубить наше сотрудничество ", - сказал он.

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На вопрос, предусматривает ли это углубление внесение изменений в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, Даниельсон ответил: "Это уже технические вопросы. Важно согласиться, в каких сферах политики мы будем углублять наше сотрудничество. А как это сделать, мы найдем".

В то же время он отметил, что вокруг Соглашения об ассоциации постоянно идут дискуссии. "То, что мы делаем сегодня, - не то же самое, что мы делали два года назад. А через два года мы будем делать не то же самое, что делаем сегодня", - пояснил он.

Как известно, Украина и ЕС 18-19 декабря проведут масштабный обзор условий двусторонней торговли, в рамках которого должна быть сформирована стратегия ее обновления.

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