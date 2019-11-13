У ЄС сказали, в яких сферах хочуть поглибити співпрацю з Україною

У Євросоюзі зацікавлені поглибити співпрацю з Україною в низці сфер, зокрема в цифровій та "зеленій", заявив очільник Генерального директорату Єврокомісії з питань сусідства та переговорів про розширення ЄС Крістіан Даніельсон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Я можу дуже добре бачити, що є певні сектори, де ми поглибимо нашу співпрацю. Це цифрова сфера, це вся "зелена сфера", тобто захист довкілля, боротьба зі зміною клімату, економіка замкненого циклу. А також інші сфери, де ми зацікавлені поглибити нашу співпрацю", - сказав він.

На запитання, чи передбачає це поглиблення внесення змін до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Даніельсон відповів: "Це вже технічні питання. Важливо погодитися, в яких сферах політики ми поглиблюватимемо нашу співпрацю. А шлях, як це зробити, ми знайдемо".

Водночас він зазначив, що довкола Угоди про асоціацію постійно точаться дискусії. "Те, що ми робимо сьогодні, - не те саме, що ми робили два роки тому. А за два роки ми робитимемо не те саме, що ми робимо сьогодні", - пояснив він.

Як відомо,Україна та ЄС 18-19 грудня проведуть масштабний огляд умов двосторонньої торгівлі, в рамках якого має бути сформовано стратегії з її оновлення.