Саммит "Восточного партнерства" в следующем году, вероятно, состоится в Брюсселе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в своем Twitter.

"Вероятно, саммит "Восточного партнерства" 2020 состоится в Брюсселе. Был план, согласно которому встреча должна была состояться непосредственно после саммита Западных Балкан в Загребе в мае 2020 года, но кое-кто не хочет связывать Западные Балканы (которые имеют перспективу членства в ЕС) и "Восточное партнерство" (которое его не имеет) ", - написал он.

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Напомним, Киев выражает готовность к более глубокой секторальной интеграции с ЕС в ряде сфер и стремится к созданию в рамках ВП дополнительного формата взаимодействия с участием Украины, Грузии и Молдовы.

Применение принципа дифференциации в рамках ВП будет точно соответствовать реальному положению дел с разноскоростной интеграцией стран-участниц инициативы с ЕС и способствовать ее большей результативности, считают в Киеве.