Саміт "Східного партнерства" наступного року, ймовірно, відбудеться в Брюсселі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у своєму Twitter.

"Ймовірно, що саміт "Східного партнерства" 2020 відбудеться в Брюсселі. Був план, згідно з яким зустріч мала відбутися безпосередньо після саміту Західних Балкан у Загребі в травні 2020 року, але дехто не хоче пов'язувати Західні Балкани (які мають перспективу членства в ЄС) та "Східне партнерство" (яке не має)", - написав він.

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Нагадаємо, Київ висловлює готовність до глибшої секторальної інтеграції з ЄС у низці сфер та прагне створення в рамках СхП додаткового формату взаємодії за участю України, Грузії та Молдови.

Застосування принципу диференціації у рамках СхП найточніше відповідатиме реальному стану справ з різношвидкісною інтеграцією країн-учасників ініціативи з ЄС та сприятиме її більшій результативності, вважають у Києві.