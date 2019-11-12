В ЕС назвали тревожным сигналом отставку правительства Молдовы

Голосование за отставку правительства Молдовы направляет тревожный сигнал для процесса реформ в стране.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС по международной политике и политике безопасности Майи Косьянчич, обнародованном во вторник.

"Голосование о недоверии правительству Молдовы из-за вопросов, связанных с процессом назначения генерального прокурора, направляет тревожные сигналы для процесса реформ в стране", - заявила пресс-секретарь.

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"Коалиция выступила с рядом инициатив по выполнению ключевых обязательств, принятых в июне, в частности, по борьбе с коррупцией, независимости судебной системы и расследования банковского мошенничества. Необходимость в этих реформах не исчезла с голосованием об отставке правительства", - добавила она.

В ЕС отметили, что блок стремится сотрудничать с теми лицами в Молдове, которые поддерживают процесс реформ, лежащий в основе Соглашения об ассоциации.

"Мы будем и в дальнейшем строить наши отношения с Республикой Молдова на принципах выполнения условий и уважения к верховенству права и демократическим стандартам", - добавила пресс-секретарь.

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Напомним, во вторник парламент Молдовы поддержал инициативу социалистов относительно вотума недоверия проевропейском правительства Майи Санду.

Партия социалистов подала в парламент предложение об отставке правительства в результате взятия Кабмином ответственности за внесение поправок в закон "О прокуратуре".

Согласно поправкам, которые не устраивают социалистов, премьер-министр получает право избирать кандидатов на пост генпрокурора и затем представляет их Высшему совету прокуроров.