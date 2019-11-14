Посольство Украины в Польше увидело попытку провокации в фото с осквернением могилы воинов УПА

Посольство Украины в Республике Польша просит "не поддаваться на попытки провокации" в связи с распространенными фотографиями и сообщением польского портала Onet.pl о якобы осквернении украинского военного кладбища в селе Пикуличи под Перемышлем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление посольства в Facebook.

Журналисты заявили, что получили фотографии оскверненной братской могилы якобы от человека с националистическими взглядами, который подчеркнул, что является "абсолютным противником уничтожения кладбищ - советских, немецких, украинских, любых". Он заявил, что ранее получил фотографии от анонимного источника.

12 ноября, после получения фотографий, журналисты говорят, что связались с городской администрацией в Перемышле с целью подтверждения вандализма. Представитель местных властей поехал на кладбище в Пикуличах, однако не обнаружил там следов краски - журналистам сказали, что кто-то ее уже ликвидировал.

"Просим не поддаваться на попытки провокации! Вот так сейчас выглядят могилы украинских военных на кладбище в селе Пикуличи под Перемышлем.

Сопоставьте сами с фотографиями и сообщением польского портала Onet.pl, основанными на показаниях "лица с националистическими взглядами... который ранее получил фотографии от анонимного источника" (так это подало Onet.pl).

"Однако местная полиция после получения уведомления прибыла на место и проводит соответствующие следственные действия для проверки этой информации. Посольство находится в постоянном контакте с украинской общиной Перемышля в этом случае", - заявили дипломаты.