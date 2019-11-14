Посольство України в Польщі побачило спробу провокації у фото з оскверненням могили воїнів УПА

Посольство України в Республіці Польща просить "не піддаватися на спроби провокації" у зв'язку з поширеними світлинами і повідомленням польського порталу Onet.pl щодо нібито осквернення українського військового цвинтаря у селі Пикуличі під Перемишлем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву посольства у Facebook.

Журналісти заявили, що отримали світлини спаплюженої братської могили нібито від особи з націоналістичними поглядами, яка підкреслила, що є "абсолютним противником знищення цвинтарів - радянських, німецьких, українських, будь-яких". Ця особа заявила, що раніше отримала світлини від анонімного джерела.

12 листопада, після одержання світлин, журналісти кажуть, що зв’язалися з міською адміністрацією у Перемишлі з метою підтвердження вандалізму. Представник місцевої влади поїхав на цвинтар у Пикуличах, однак не виявив там слідів фарби - журналістам сказали, що хтось її вже ліквідував.

"Просимо не піддаватися на спроби провокації! Ось так зараз виглядають могили українських військових на цвинтарі в селі Пикуличі під Перемишлем.

Співставте самі зі світлинами і повідомленням польського порталу Onet.pl, які базуються на свідченнях "особи з націоналістичними поглядами… що раніше отримала світлини від анонімного джерела" (так це подало Onet.pl).

Однак місцева поліція після отримання такого повідомлення прибула на місце і здійснює відповідні слідчі дії для перевірки цієї інформації. Посольство перебуває у постійному контакті з українською громадою м.Перемишля щодо цього випадку", - заявили дипломати.