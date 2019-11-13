Під Перемишлем осквернили могили українських військових

Невідомі зловмисники осквернили братську могилу українських військових на цвинтарі у селі Пикуличі під Перемишлем.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Onet.

На українському військовому цвинтарі у Пикуличах спочивають загиблі січові стрільці - в’язні табору для військовополонених УГА і армії УНР, які під час польсько-більшовицької війни 1920 року під проводом Симона Петлюри боролися разом з поляками проти росіян.

Однак у польських націоналістичних та антиукраїнських колах емоції викликають могили 47 воїнів УПА, які загинули у 1946-1947 роках у Бірчі та Лішній.

Саме братська могила солдатів УПА була сплюндрована наприкінці жовтня. Невідомі замалювали таблицю білою та червоною фарбою. Зловмисники замалювали надгробки з прізвищами загиблих солдатів, а також викарбувані герби України на хрестах.

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Крім могили воїнів УПА, подібним чином помалювали ще принаймні одну могилу.

Журналісти отримали світлини спаплюженої братської могили нібито від особи з націоналістичними поглядами, яка підкреслила, що є "абсолютним противником знищення цвинтарів - радянських, німецьких, українських, будь-яких". Ця особа заявила, що раніше отримала світлини від анонімного джерела.

12 листопада, після одержання світлин, журналісти зв’язалися з міською адміністрацією у Перемишлі з метою підтвердження вандалізму. Представник місцевої влади поїхав на цвинтар у Пикуличах, однак не виявив там слідів фарби - журналістам сказали, що хтось її вже ліквідував.

Це не перший акт вандалізму та осквернення братської могили на цвинтарі у Пикуличах.

За попередні роки у Польщі неодноразово невідомі плюндрували і знищували українські місця пам’яті та українські могили. У жодному випадку зловмисників не було затримано або покарано.