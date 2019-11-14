Пристайко не исключает выход Украины из Минских договоренностей

Министр иностранных дел Вадим Пристайко считает вполне реальным вариантом выход Украины из Минских договоренностей в случае, если Россия не будет готова к прогрессу в их исполнении.

Об этом министр заявил в интервью BBC, опубликованном в четверг.

Пристайко говорит, что это решение будет принято Киевом "если мы увидим, что этот процесс идет бесконечно" - в таком случае может быть "честно сказать, что он не работает и надо искать другое".

"Это очень непопулярное заявление и, наверное, оно опять не понравится нашим западным партнерам. Но для нас "Минск" - не самоценность. Самоценность - наше выживание как нации. И если мы увидим, что они (Минские договоренности. - ЕП) не срабатывают, и это ведет нас в постоянное затягивание бесконечного процесса, то рано или поздно будет принято решение о выходе из Минского процесса", - пояснил он.

Первый шаг к такому решению, по его словам, может быть сделан после Нормандского саммита.

"Если эта встреча, которая состоится, покажет отсутствие прогресса, это, безусловно, поставит под сомнение возможность достижения мира в Минском процессе.

Вот когда мы вернемся (с нормандских переговоров), тогда и будет правильно спросить нас об этом. И если ничего не привезем, то логичным будет вопрос, насколько этот "Минск" все еще нам нужен", - добавил министр.

"У Киева есть видение нескольких возможных вариантов. Например, если не "Минск", то нам тогда нужно обращаться за миротворческой миссией, точнее peacekeeping - миссией по поддержанию мира", - заявил дипломат.

Как сообщалось ранее, Пристайко заявил, что все условия для Нормандской встречи выполнены и существует предварительная дата встречи лидеров "Нормандской четверки".