Пристайко не виключає вихід України з Мінських домовленостей

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко вважає цілком реальним варіантом вихід України з мінських домовленостей у разі, якщо Росія не буде готова до прогресу у їх виконанні.

Про це міністр заявив у інтерв’ю BBC, опублікованому в четвер.

Пристайко каже, що це рішення буде ухвалене Києвом "якщо ми побачимо, що цей процес йде безкінечно" - в такому разі може бути "чесно сказати, що він не працює і треба шукати інше".

"Це дуже непопулярна заява і, напевно, знову не сподобається нашим західним партнерам. Але для нас Мінськ - не самоцінність. Самоцінність - наше виживання як нації. І якщо ми побачимо, що вони (мінські домовленості – ЄП) не спрацьовують, і це веде нас в постійне затягування безкінечного процесу, то рано чи пізно буде прийняте рішення про вихід з мінського процесу", - пояснив він.

Перший крок до такого рішення, за його словами, може бути зроблений після "Нормандського саміту".

"Якщо ця зустріч, яка відбудеться, покаже відсутність прогресу, це, безумовно, поставить під сумнів можливість досягнення миру в мінському процесі.

От коли ми повернемося (з нормандських переговорів ), тоді і буде правильно запитати нас про це. І якщо нічого не привеземо, то логічним буде питання, наскільки цей Мінськ все ще нам потрібен", - додав міністр.

"У Києва є бачення кількох можливих варіантів. Наприклад, якщо не Мінськ, то нам тоді треба звертатися за миротворчою місією, точніше за peacekeeping - місією з підтримання миру", - заявив дипломат.

Як повідомлялося раніше, Пристайко заявив, що всі умови для Нормандської зустрічі виконані та існує попередня дата зустрічі лідерів "Нормандської четвірки"