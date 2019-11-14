Полиция подтвердила следы надругательства над могилами украинских солдат под Перемышлем

Полиция Перемышля собрала доказательства осквернения могил украинских солдат на кладбище в Пикуличах и открыла дело, связанное с надругательством над местом захоронения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

На украинском военном кладбище в Пикуличах покоятся погибшие сечевые стрельцы - узники лагеря для военнопленных УГА и армии УНР, которые во время польско-большевистской войны 1920 под руководством Симона Петлюры боролись вместе с поляками против русских.

Однако в польских националистических и антиукраинских кругах эмоции вызывают могилы 47 воинов УПА, погибших в 1946-1947 годах в Бирче и Лишней.

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Именно братская могила солдат УПА была разорена в конце октября. Неизвестные закрасили табличку белой и красной краской. Злоумышленники закрасили надгробия с фамилиями погибших солдат, а также высеченные гербы Украины на крестах.

Когда во вторник портал Onet.pl сообщил об инциденте городской администрации в Перемышле, туда прислали работника, но он увидел, что таблички уже были отчищены. Однако в среду пресс-секретарь городской власти в Перемышле Агата Череба проинформировала портал, что следы краски все же нашли на надгробиях, а утром на месте следственные действия провела полиция из Перемышля.

Правоохранители изъяли остатки краски, которые кому-то не удалось полностью очистить. В полиции добавили, что по этому делу открыто "производство по признакам надругательства над местом захоронения".

Посольство Украины в Польше увидело попытку провокации в фото с осквернением могилы воинов УПА.