Оппозиция Польши получила должность спикера Сената

Председателем верхней палаты польского парламента стал сенатор от оппозиционной "Гражданской коалиции" Томаш Гродзкий.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Reuters.

Потеря Сената стала ударом для правящей партии PiS, так как это может сдержать некоторые ее законодательные амбиции. Они предусматривают дальнейшие изменения в системе правосудия, касающиеся Европейского Союза.

Во вторник при голосовании за спикера Гродзкий, 61-летний хирург, набрал 51 голос, а кандидат от PiS Станислав Карчевский получил 48 голосов в Сенате из 100 членов. Один законодатель воздержался от голосования.

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"Это победа демократии", - заявил Гродзкий в Сенате.

Напомним, накануне избранный Сейм Польши собрался на первое заседание.

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