Поліція підтвердила сліди наруги над могилами українських солдатів під Перемишлем

Поліція Перемишля зібрала докази осквернення могил українських солдатів на цвинтарі у Пикуличах і відкрила провадження, пов'язане із наругою над місцем поховання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

На українському військовому цвинтарі у Пикуличах спочивають загиблі січові стрільці - в’язні табору для військовополонених УГА і армії УНР, які під час польсько-більшовицької війни 1920 року під проводом Симона Петлюри боролися разом з поляками проти росіян.

Однак у польських націоналістичних та антиукраїнських колах емоції викликають могили 47 воїнів УПА, які загинули у 1946-1947 роках у Бірчі та Лішній.

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Саме братська могила солдатів УПА була сплюндрована наприкінці жовтня. Невідомі замалювали таблицю білою та червоною фарбою. Зловмисники замалювали надгробки з прізвищами загиблих солдатів, а також викарбувані герби України на хрестах.

Коли у вівторок портал Onet.pl повідомив про інцидент міській адміністрації у Перемишлі, туди надіслали працівника, який не побачив, що таблиці вже були відмиті. Однак у середу речниця міської влади у Перемишлі Агата Череба поінформувала портал, що сліди фарби все ж знайшли на надгробках, а вранці на місці слідчі дії провела поліція з Перемишля.

Правоохоронці вилучили залишки, яких комусь не вдалося повністю очистити. У перемиській поліції додали, що у цій справі відкрито "провадження за ознаками наруги над місцем поховання".

Посольство України в Польщі побачило спробу провокації у фото з оскверненням могили воїнів УПА.