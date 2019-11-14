Чиновники РФ и сепаратисты "ДНР" ежедневно контактировали перед сбитием MH17 – следствие

Объединенная следственная группа (JIT), которая занимается расследованием сбития малайзийского "Боинга" MH17 в небе над Донбассом, заявляет, что влияние РФ распространялось на административные, финансовые и военные вопросы так называемой "ДНР", а контактные лица из РФ ежедневно связывались с донбасскими сепаратистами перед сбитием самолета.

Как пишет "Европейская правда", такие выводы JIT обнародовала в обращении к свидетелям, которые могут поделиться информацией о лицах, контролировавших руководство "ДНР" в Донецке и отдавших приказ о развертывании ЗРК "БУК". Обращение опубликовано на трех языках на сайте полиции Нидерландов.

"Степень российского влияния играет роль в расследовании в отношении других лиц, причастных к краху авиалайнера рейса MH17. Именно поэтому сегодня JIT публикует новое обращение к свидетелям", - заявила следственная группа.

JIT утверждает, что интенсивность контактов между сторонами усилилась в первой половине июля 2014 года. Члены руководства "ДНР" и их контактные лица в Российской Федерации созванивались почти каждый день. Они общались с лидерами в Москве, у границы с Украиной и в Крыму.

Связь в основном шла через безопасные телефоны, предоставленные российской службой безопасности.

"Признаки тесных связей между российскими чиновниками и лидерами "ДНР" поднимают вопрос о возможном участии чиновников в развертывании ЗРК "БУК", из которого 17 июля 2014 года был сбит авиалайнер рейса MH17", - заявила следственная группа.

JIT провела беседы с несколькими свидетелями, которые были членами "ДНР" летом 2014 года. Эти свидетели заявили, что ключевые фигуры вооруженной группировки получали указания из Российской Федерации.

Их показания подтверждаются телефонными разговорами, которые были записаны в то же время. Например, разговором, в котором принимал участие Александр Бородай, одна из тех самых ключевых фигур. В своем разговоре 3 июля 2014 года Бородай подтверждает, что он выполняет указания российской стороны.

"Ну, у вас далеко идущие планы, а у меня - нет. Я выполняю приказы и защищаю интересы исключительно одного государства, Российской Федерации. Вот, собственно, и все", - цитирует следственная группа обрывок разговора Бородая с неназванным собеседником.

В другом разговоре в начале июля 2014 года член "ДНР" сообщает местному командиру, что "прибудут люди с полномочиями от Шойгу". По словам члена "ДНР", эти люди "выкидывают нах.й местных полевых командиров из подразделений", а "москвичи" примут командование.

Несколько бывших боевиков сообщили JIT, что российская служба безопасности ФСБ и служба военной разведки ГРУ были вовлечены в повседневное управление "ДНР". Один из свидетелей заявил, что лидеры "ДНР" регулярно ездили в Москву, чтобы проконсультироваться со своими контактными лицами в ФСБ и ГРУ.

Напомним, международная следственная группа 19 июня назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Это Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот").

JIT - это международная Совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 в составе Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Она была создана более чем через месяц после того, как самолет "Малайзийских авиалиний" был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.