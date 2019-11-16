Президент Сербии попал в больницу из-за проблем с сердцем
Суббота, 16 ноября 2019, 10:37
Президент Сербии Вучич попал в больницу из-за проблем с сердцем, заявило его ведомство в субботу.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Чиновник, который высказался на условиях анонимности, сказал в субботу: "Президент сейчас в стабильном состоянии".
49-летнего Вучича положили в военный госпиталь в Белграде из-за сердечно-сосудистых проблем в пятницу, говорится в сообщении его ведомства.
Бывший ультранационалист Вучич стал премьер-министром в 2014 году и был избран президентом в 2017 году.
Хотя роль президента церемониальная, он сохраняет политический контроль как председатель Сербской прогрессивной партии, находящейся у власти с 2012 года.
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