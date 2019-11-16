Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Макрон хочет пересмотреть пункт Договора о ЕС о военной помощи

Полиция применила слезоточивый газ против "желтых жилетов", десятки задержанных

Венеция: площадь Святого Марка открыли, вода держится высоко

В Грузии произошли столкновения протестующих с полицией






Президент Сербии попал в больницу из-за проблем с сердцем

Суббота, 16 ноября 2019, 10:37

Президент Сербии Вучич попал в больницу из-за проблем с сердцем, заявило его ведомство в субботу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Чиновник, который высказался на условиях анонимности, сказал в субботу: "Президент сейчас в стабильном состоянии".

Читайте также
США обдумывают санкции против Сербии из-за соглашения с РФ о вооружении

49-летнего Вучича положили в военный госпиталь в Белграде из-за сердечно-сосудистых проблем в пятницу, говорится в сообщении его ведомства.

Бывший ультранационалист Вучич стал премьер-министром в 2014 году и был избран президентом в 2017 году.

Хотя роль президента церемониальная, он сохраняет политический контроль как председатель Сербской прогрессивной партии, находящейся у власти с 2012 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Сербия
powered by lun.ua