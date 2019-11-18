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Протестующие в Тбилиси заблокировали здание парламента

В Тбилиси тысячи людей вышли на протест с требованием провести избирательную реформу






Протестующие в Тбилиси заблокировали здание парламента

Понедельник, 18 ноября 2019, 08:45

Политики и часть участников акции протеста провели ночь на территории возле здания парламента Грузии.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "ИнтерпрессНьюс".

Это произошло после того, как в воскресенье тысячи людей вышли на протест в Тбилиси с требованием провести избирательную реформу.

В течение всей ночи на территории возле парламента было спокойно. Произошло несколько мелких инцидентов, которые правоохранители быстро остановили. Со всех сторон здания парламента стоят палатки.

 

Кроме того, баррикады из мешков с песком и остатками строительных материалов устроены на улицах Читадзе, Зубалашвили и Чичинадзе и у входов в парламент, а со стороны улицы Чичинадзе парламентские ворота заперты на замок.

На всей территории возле парламента остаются правоохранители, ограничено автомобильное движение.

По словам участников акции, депутаты не смогут войти в здание до тех пор, пока главное требование протестующих о проведении выборов по пропорциональной системе не будет выполнено.

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Напомним, главные требования участников протеста, который начался на прошлой неделе, - это проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, а также отставка правительства и изменение нынешнего состава ЦИК.

14 ноября на проспекте Руставели под парламентом Грузии начались протесты после того, как депутаты провалили голосование по реформе избирательной системы, которую пообещала провести власть.

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