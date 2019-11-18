Протестующие в Тбилиси заблокировали здание парламента
Политики и часть участников акции протеста провели ночь на территории возле здания парламента Грузии.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на "ИнтерпрессНьюс".
Это произошло после того, как в воскресенье тысячи людей вышли на протест в Тбилиси с требованием провести избирательную реформу.
В течение всей ночи на территории возле парламента было спокойно. Произошло несколько мелких инцидентов, которые правоохранители быстро остановили. Со всех сторон здания парламента стоят палатки.
Кроме того, баррикады из мешков с песком и остатками строительных материалов устроены на улицах Читадзе, Зубалашвили и Чичинадзе и у входов в парламент, а со стороны улицы Чичинадзе парламентские ворота заперты на замок.
Good morning Tbilisi! pic.twitter.com/LYIsglXFba— Robin Fabbro (@RobinFabbro) November 18, 2019
На всей территории возле парламента остаются правоохранители, ограничено автомобильное движение.
По словам участников акции, депутаты не смогут войти в здание до тех пор, пока главное требование протестующих о проведении выборов по пропорциональной системе не будет выполнено.
Напомним, главные требования участников протеста, который начался на прошлой неделе, - это проведение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе, а также отставка правительства и изменение нынешнего состава ЦИК.
14 ноября на проспекте Руставели под парламентом Грузии начались протесты после того, как депутаты провалили голосование по реформе избирательной системы, которую пообещала провести власть.