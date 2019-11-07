Соглашение о партнерстве с Беларусью зависит от вопроса БелАЕС - ЕС

Евросоюз будет готов подписать новый документ о взаимоотношениях с Беларусью (так называемые "Приоритеты партнерства") только в случае достижения договоренности по Белорусской атомной электростанции (БелАЕС), которую строят в Островце.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW, заявил еврокомиссар по политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан, выступая на заседании комитета Европарламента по иностранным делам в Брюсселе в четверг, 7 ноября.

Ведущей темой заседания стало будущее расширение Евросоюза, однако евродепутаты спросили Хана и об отношениях с Беларусью. "Наша цель - завершить, наконец, работу над "Приоритетами партнерства". В этом случае результат зависит от того, найдем ли мы решение по АЭС в Островце", - сказал еврокомиссар.

Как известно, Брюссель и Минск ведут переговоры о документе под названием "Приоритеты партнерства". В Евросоюзе заявляют, что это соглашение, призванноe создать новые рамки для взаимодействия, ознаменует "новый этап" в отношениях с Беларусью.

Беларусь уже завершила внутригосударственные процедуры по сделкам с Европейским союзом об упрощении визового режима и реадмиссии.

Напомним, на следующей неделе состоится первый за последние несколько лет визит президента Беларуси Александра Лукашенко в ЕС. 12 ноября он посетит Австрию.

Строительство АЭС в Беларуси вызывает сопротивление прежде всего в Литве, ведь станция расположена в 50 километрах от ее столицы Вильнюса. Первый энергоблок БелАЕС планируют запустить в 2020 году.

Литовское правительство говорит, что при строительстве БелАЕС не были соблюдены требования техники безопасности и природоохранения. Беларусь такие претензии категорически отвергает.

Сейм Литвы в июне 2017 года законодательно закрепил, что белорусская АЭС опасна и представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья людей. Цель этого закона - обосновать ограничение импорта электроэнергии. Правительство впоследствии утвердило план, как блокировать импорт электроэнергии, которая будет производиться на белорусской АЭС.